تعرفي علي .. طريقة عمل بهارات البيتزا

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تعرفي علي .. طريقة عمل بهارات البيتزا

صورة الخبر: بهارات البيتزا
بهارات البيتزا

تقدم الشيف منال الكومي طريقة عمل بهارات البيتزا التى تجعل مذاقها مميز، كما تقدم الشيف سماح نعيم ، طريقة عمل رولات البيتزا بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

طريقة عمل بيتزا الجبن أفضل من الجاهز
طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل
طريقة عمل بهارات البيتزا
بهارات البيتزا
معلقه زعتر
معلقه روزمارى
معلقه توم مجفف
معلقه بصل مجفف
معلقه ريحان ناشف
معلقه زعتر ناشف
معلقه ملح

طريقة عمل خلطة بهارات البيتزا
يتم خلط جميع المكونات
تطحن بالكبة مرة واحدة حتى تتجانس المكونات

المقادير لعمل رولات البيتزا
للعجين

4 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
4/1 كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة ملح
2/1 ملعقة صغيرة سكر
ماء دافىء للعجن

للحشوة
1 كوب سجق مقطع او الحشوة اللي تحبيها
1 كوب زيتون أسود شرحات
1 حبة فلفل اخضر حلو مفروم ناعم
1 كوب صلصلة بيتزا
ملح وفلفل وا?عشاب ا?يطالية
جبنة شيدر وجبنة موزاريلا

طريقة عمل رولات البيتزا
1_اول شي عملت العجين وتركتها تخمر لمدة ساعة.
2_ وفردتها على شكل مستطيل ووزعت صلصة البيتزا والسجق والزيتون والفلفل والأجبان.
3_ولفيتها على شكل اسطوانة وقطعتها ووضعت الرولات متقاربة في طبق الفرن .
4_واضفت المزيد من الجبنة.
5_خبزتها في فرن حرارته 200 لمدة 15 دقيقة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرفي علي .. طريقة عمل بهارات البيتزا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99956

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager