تعرفي علي .. طريقة عمل بهارات البيتزا

تقدم الشيف منال الكومي طريقة عمل بهارات البيتزا التى تجعل مذاقها مميز، كما تقدم الشيف سماح نعيم ، طريقة عمل رولات البيتزا بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
طريقة عمل بيتزا الجبن أفضل من الجاهز
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طريقة عمل بهارات البيتزا
بهارات البيتزا
معلقه زعتر
معلقه روزمارى
معلقه توم مجفف
معلقه بصل مجفف
معلقه ريحان ناشف
معلقه زعتر ناشف
معلقه ملح
طريقة عمل خلطة بهارات البيتزا
يتم خلط جميع المكونات
تطحن بالكبة مرة واحدة حتى تتجانس المكونات
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