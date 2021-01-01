تعرفي علي .. طريقة عمل بهارات البيتزا



بهارات البيتزا بهارات البيتزا

تقدم الشيف منال الكومي طريقة عمل بهارات البيتزا التى تجعل مذاقها مميز، كما تقدم الشيف سماح نعيم ، طريقة عمل رولات البيتزا بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



طريقة عمل بيتزا الجبن أفضل من الجاهز

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طريقة عمل بهارات البيتزا

بهارات البيتزا

معلقه زعتر

معلقه روزمارى

معلقه توم مجفف

معلقه بصل مجفف

معلقه ريحان ناشف

معلقه زعتر ناشف

معلقه ملح



طريقة عمل خلطة بهارات البيتزا

يتم خلط جميع المكونات

تطحن بالكبة مرة واحدة حتى تتجانس المكونات

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المقادير لعمل رولات البيتزاللعجين4 كوب دقيق2 ملعقة كبيرة حليب بودرة4/1 كوب زيت زيتونملعقة كبيرة خميرة فورية1 ملعقة صغيرة ملح2/1 ملعقة صغيرة سكرماء دافىء للعجنللحشوة1 كوب سجق مقطع او الحشوة اللي تحبيها1 كوب زيتون أسود شرحات1 حبة فلفل اخضر حلو مفروم ناعم1 كوب صلصلة بيتزاملح وفلفل وا?عشاب ا?يطاليةجبنة شيدر وجبنة موزاريلاطريقة عمل رولات البيتزا1_اول شي عملت العجين وتركتها تخمر لمدة ساعة.2_ وفردتها على شكل مستطيل ووزعت صلصة البيتزا والسجق والزيتون والفلفل والأجبان.3_ولفيتها على شكل اسطوانة وقطعتها ووضعت الرولات متقاربة في طبق الفرن .4_واضفت المزيد من الجبنة.5_خبزتها في فرن حرارته 200 لمدة 15 دقيقة.