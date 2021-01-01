حزمة عاشرة .. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حزمة عاشرة .. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا

صورة الخبر: الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا، تركز بالأساس على "سد الثغرات" المتبقية في حزم العقوبات السابقة.

وقالت فون دير لاين، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا تهدف إلى سد الثغرات وإحباط محاولات الالتفاف على العقوبات، وستتضمن إجراءات صارمة بحق من يعملون على الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو مكونة من 9 حزم، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين، أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.

المصدر: قناة "سي إن إن" الأمريكية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حزمة عاشرة .. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9448

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager