حزمة عاشرة .. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا، تركز بالأساس على "سد الثغرات" المتبقية في حزم العقوبات السابقة.



وقالت فون دير لاين، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا تهدف إلى سد الثغرات وإحباط محاولات الالتفاف على العقوبات، وستتضمن إجراءات صارمة بحق من يعملون على الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".



وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو مكونة من 9 حزم، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين، أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.