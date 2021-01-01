الزمالك يتفاوض مع ملاك بيراميدز لضم السعيد



عبد الله السعيد عبد الله السعيد



ينوي مسؤولو الزمالك اتخاذ خطوة جديدة خلال أيام لبدء التفاوض على ضم عبد الله السعيد من بيراميدز.



وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك ستبدأ محادثات حقيقية مع بيراميدز بشأن عبد الله السعيد خلال أيام استغلالا لتواجد ملاك النادي في مصر.



وبسبب رغبة عبد الله السعيد في اللعب للزمالك، فقد شجع ذلك مسؤولي النادي للمضي قدما في الصفقة.

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مصدر من بيراميدز قال لـFilGoal.com في وقت سابق "الزمالك لم يقدم أي عرض لضم عبد الله السعيد حتى الآن".وأضاف "لا يمكننا الحديث عن رحيل اللاعب من عدمه الآن لأنه لا يوجد أي مفاوضات على أرض الواقع".السعيد (37 عامًا) يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في أهلي جدة السعودي.وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.وصعد بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.ويلعب بيراميدز مع الفائز من الأهلي وسموحة في المباراة النهائية.يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.