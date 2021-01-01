بيان عاجل من شرطة العاصمة لندن بعد فضيحة في صفوف الشرطة

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تحقق شرطة العاصمة لندن في مزاعم الاعتداء الجنسي والمنزلي التي تورط فيها ما يقرب من 800 ضابط، حسبما كشف المفوض السير مارك رولي.







وجاء البيان بعد اعتراف أحد أفراد القوة، ديفيد كاريك، بأنه مذنب في 49 جريمة من هذا القبيل، بما في ذلك عشرات جرائم الاغتصاب.

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وكشف رولي أنه يجري حاليا النظر في 1,633 حالة من حالات الاعتداء الجنسي والمنزلي المزعوم على مدى السنوات العشر الماضية.علاوة على ذلك، سيتم إعادة فحص جميع أفراد الأرصاد الجوية البالغ عددهم 45000 لمعرفة ما إذا كان قد تم تفويت أي مخالفات سابقة.واعترف كاريك، الذي سلطت قضيته الضوء على المشكلة، بست تهم أخرى بالاعتداء الجنسي يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 49.ويعتقد أن الضابط ارتكب الجرائم ضد 12 امرأة على مدى عقدين.واعتذر المفوض رولي للضحايا عن فشل الشرطة في التحقيق مع كاريك لفترة طويلة، مضيفا أن الأخير "لم يكن يجب أن يكون ضابط شرطة".وقال: “لقد خذلنا النساء والفتيات، وفي الواقع خذلنا سكان لندن”.وأضاف أن القوة تدرك أن القضية البارزة قد حطمت على الأرجح الثقة في ضباط الأرصاد الجوية بين العديد من النساء في العاصمة البريطانية، وهو ما قاله أيضا 10 داونينج ستريت.واعترف رولي بأن قوات الشرطة لم “تطبق نفس الشعور بالقسوة لحماية نزاهتنا التي نطبقها بشكل روتيني لمواجهة المجرمين”.وأثيرت أسئلة بعد أن تم الكشف عن أن شكاوى متعددة ضد كاريك قد تم تقديمها بالفعل إلى الشرطة منذ عام 2000 وحتى عام 2021.