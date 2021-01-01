إعلان تشويقي من لينوفو Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023

شاركت لينوفو إعلان تشويقي لجشاركت لينوفو إعلان تشويقي لجهاز Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023 الذي يأتي بترقية كبيرة في قدرة البطارية، وقدرة شحن 140W.
كشفت لينوفو من خلال إعلان تشويقي جديد عن بعض من مميزات جهاز Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023 المرتقب، حيث يأتي الجهاز بترقية في قدرة البطارية، مع آداء أفضل.
ولقد قامت لينوفو بترقية تكوينات البطارية وذلك عن طريق المعايير الجديدة لتركيز البطارية، أيضاً تم خفض حجم البطارية بنسبة 15% مع نفس قدرة البطارية، ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يأتي الإصدار المميز بحجم 14 إنش بسعة بطارية تحاكي إصدار لينوفو المميز بحجم 16 إنش.
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