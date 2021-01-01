إعلان تشويقي من لينوفو Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023



Xiaoxin Pro Ultrabook Xiaoxin Pro Ultrabook

شاركت لينوفو إعلان تشويقي لجشاركت لينوفو إعلان تشويقي لجهاز Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023 الذي يأتي بترقية كبيرة في قدرة البطارية، وقدرة شحن 140W.



كشفت لينوفو من خلال إعلان تشويقي جديد عن بعض من مميزات جهاز Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023 المرتقب، حيث يأتي الجهاز بترقية في قدرة البطارية، مع آداء أفضل.



ولقد قامت لينوفو بترقية تكوينات البطارية وذلك عن طريق المعايير الجديدة لتركيز البطارية، أيضاً تم خفض حجم البطارية بنسبة 15% مع نفس قدرة البطارية، ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يأتي الإصدار المميز بحجم 14 إنش بسعة بطارية تحاكي إصدار لينوفو المميز بحجم 16 إنش.

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من جانب أخر تم إختبار قدرة البطارية في جهاز Xiaoxin Pro Ultrabook للعام 2023 التي تستمر بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات، و59 دقيقة.وتدعم لينوفو الجهاز أيضاً بترقية في قدرة الشحن، حيث يدعم قدرة 140W عبر منفذ USB C، بتقنية الشحن السريع، والذي يصل إلى نسبة 66% خلال 30 دقيقة.أيضاً تشير التوقعات إلى أن Lenovo Xiaoxin Pro 2023 يأتي برقاقات معالج Ryzen 7000HS أو الجيل 13 من معالجات إنتل، مع كرت شاشة NVIDIA RTX 4050، ومن المتوقع أن تتميز الشاشة بجودة عرض 2.5K ومعدل تحديث 120Hz، لذا نترقب تأكيد رسمي من لينوفو لموعد إطلاق هذا الإصدار بشكل رسمي للأسواق.