مواصفات الشاشة في هاتف Oppo Find X6 المرتقب



Oppo Find X6 Oppo Find X6

تعقد Oppo مؤتمر قريباً لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Find X6 ولقد كشف تقرير جديد عن مواصفات الشاشة في الإصدار الرئيسي من السلسلة.



رصد هاتف Oppo Find X6 Pro في صور حية مسربة خلال الأسبوع الماضي والتي أوضحت تفاصيل مواصفات الكاميرة وتصميم هذا الإصدار.



واليوم تتجه التسريبات لتسليط الضوء على الإصدار الرئيسي من السلسلة Oppo Find X6، حيث أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

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ويوضح التقرير أن هاتف Find X6 يضم شاشة Flexible AMOLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM.كما يؤكد التقرير على أن الشاشة تضم ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بحواف نحيفة للشاشة المنحنية.ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Oppo Find X6 يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED، على أن تضم إعدادات الكاميرة عدسات periscope، أيضاً تظهر عبارة “Powered by MariSilicon” مع علامة Hasselblad التجارية في إعدادات الكاميرة.أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1، كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع دعم التثبيت البصري، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.