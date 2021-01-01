تعرف لماذا لا يستخدم بيل جيتس آيفون



بيل جيتس بيل جيتس

كشف الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، أنه لا يمتلك هاتف "آيفون"، من تصنيع شركة "أبل"، وأنه "لا يزال من فريق مستخدمي "أندرويد"، بحسب تعبيره.



وكان بيل جيتس قد صرح في مقابلة على تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس" قبل عامين، أنه يستخدم هاتف "أندرويد" لأنه يريد "تتبع كل شيء"، بحسب قوله.



كما أفصح جيتس في جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه، أنه يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني "آوتلوك" والكثير من برامج "مايكروسوفت" على هاتفه الذكي، موضحا أنه بسبب كبر حجم شاشته لا يحتاج لشراء حاسوب لوحي (تابلت).

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وقال: "أكتفي فقط بهاتفي الذكي، وحاسوب محمول "ويندوز".من ناحية أخرى، عبر بيل جيتس في جلسة الأسئلة والأجوبة ، أنه يؤيد بشدة مستقبل اللحوم التي يتم تصنيعها بواسطة الطباعات ثلاثية الأبعاد.وقال: "هناك شركات تصنع لحوم البقر بطرق جديدة، ويعمل الناس على الاستمرار في استخدام الأبقار مع تقليل انبعاثات غاز الميثان".وأضاف: "أعتقد في نهاية المطاف أن هذه المنتجات ستكون جيدة للغاية، على الرغم من أن حصتها صغيرة في الوقت الحالي".وأشار بيل غجيتس إلى أن "ابتكارات مثل اللحوم المستنسخة، وهي خيارات غذائية نباتية تتراوح من بدائل البرجر إلى بدائل قطع الدجاج "الناجيت"، وشركة تكنولوجيا الأغذية، التي تأخذ الخلايا الحيوانية لزراعة اللحوم في بيئة معملية، "هي خطوات حاسمة لتقليل استهلاك الحيوانات"، بحسب رأيه.