إطلاق أول مهمة لقوة الفضاء الأمريكية لعام 2023

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انطلقت مركبة SpaceX Falcon Heavy من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، على متنها مهمة تابعة لقوة الفضاء الأمريكية USSF-67 إلى مدار الأرض.



يعد USSF-67 أول مهمة للأمن القومي لسلاح الفضاء في عام 2023، بعد حوالي دقيقتين ونصف من الإقلاع، تم فصل كلا المعززات الجانبية، حيث انفصلت المرحلة الثانية عن المرحلة الأساسية بعد أربع دقائق من الإقلاع.



وأكدت قيادة أنظمة الفضاء، انه بعد حوالي ست ساعات من الإقلاع المهمة كانت ناجحة.

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وقال الميجور جنرال ستيفن بوردي، المدير التنفيذي لبرنامج الوصول المضمون إلى الفضاء: "لقد كان لدينا إطلاق رائع آخر اليوم على متن صاروخ فالكون ثقيلة".كانت الحمولة الأساسية هي قمر الاتصالات SATCOM (CBAS) -2 التابع لقوة الفضاء الأمريكية، والذي يستخدم لنقل البيانات من الأقمار الصناعية الحالية، و المركبة الفضائية الثانية هي Long Duration Propulsive ESPA، أو LDPE-3A، التي صنعتها شركة Northrop Grumman، وهي حافلة تحمل خمس حمولات عسكرية صغيرة، اثنان من الخمسة هما الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لقيادة أنظمة الفضاء الأمريكية واحد يسمى Catcher، هو نموذج أولي لمستشعر الوعي بمجال الفضاء الآخر، المسمى WASSAT، هو نموذج أولي لجهاز استشعار واسع النطاق لتتبع المركبات الفضائية الأخرى وكائنات الحطام في المدار المتزامن مع الأرض.وتم تطوير الحمولات الثلاث الأخرى الصغيرة من قبل Space Rapid Capabilities Office، وهي منظمة تابعة للقوة الفضائية.وقال المتحدث باسم Space RCO، إن اثنتين من الحمولات عبارة عن نماذج أولية تشغيلية لمهام التوعية بالظروف الفضائية، والثالثة عبارة عن حمولة تشفير البيانات لتأمين عمليات نقل البيانات من الفضاء إلى الأرض.