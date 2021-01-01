تطوران روسيا وبيلاروس منظومة جديدة لمراقبة الحطام الفضائي

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ذكرت صحيفة "ريسبوبليكا" أن روسيا وبيلاروس تتعاونان على تطوير منظومة جديدة لرصد ومراقبة الحطام الفضائي في مدارات الأرض.



وحول الموضوع قال سيرغي كوريانكو، رئيس قسم برامج الفضاء وتكنولوجيا المعلومات لمشروع Complex-SG الروسي البيلاروسي المشترك:يتضمن مشروع Complex-SG المشترك بين روسيا وبيلاروس استحداث مرافق أرضية ومركبات فضائية وأقمار صناعية لمراقبة الحطام الفضائي في مدارات الأرض".



وأضاف "في إطار المشروع المذكور من المفترض أن يتم تطوير نظام مراقبة إلكتروني ضوئي خاص، وسيتم تركيبه على احد الأقمار الصناعية الذي سيكون جزءا من كوكبة أقمار ستطلق إلى الفضاء.. على مدار السنوات السابقة تراكمت كميات كبيرة من الحطام الطبيعي والصناعي في الفضاء القريب من الأرض، وهذا الأمر يشكل خطرا على المركبات الفضائية المأهولة، الجسيمات التي يبلغ قطرها سنتيمترا واحدا أو أكثر يمكن تتبعها بواسطة أنظمة مراقبة أرضية خاصة، لكن الجسيمات الأصغر تحتاج إى أنظمة مراقبة من الفضاء".

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وتبعا لكوريانكو فإن مشروع Complex-SG يتضمن تطوير واختبار قمر صناعي يزن 250 كلغ، ومجهّز بنظام تتبع خاص للحطام الفضائي، وهذا القمر سيقوم بتطويره الخبراء الروس، كما يتضمن المشروع تطوير أقمار صناعية نانوية يزن كل منها 10 كلغ، سيقوم بتطويرها الخبراء في بيلاروس.