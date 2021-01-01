"يحددون" علماء موعد موت الشمس وقتلنا جميعا

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رغم أن الأمر ليس بسيطا، إلا أن العلماء يدعون بأنهم توصلوا إلى معرفة بعض النقاط الرئيسية حول مستقبل شمسنا، بما في ذلك نهاية مرحلة حياتها الحالية.



وقد لا يكون هناك داع للقلق، حيث ما يزال نجمنا المحترق صغيرا جدا، ولكن في غضون مليارات السنين من الآن، سيكون من الأفضل للجنس البشري إيجاد كوكب جديد ليكون موطنا له.



ويعتقد العلماء أن الشمس أمامها نحو خمسة مليارات سنة من العمر لتصل إلى نهاية دورة حياتها الحالية، وفقا لتقرير نشره موقع BGR.

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وعند هذه النقطة، توقع العلماء أن تكون نواة الهيدروجين التي تحافظ على استمرار النجم الهائل في مركز نظامنا الشمسي قد وصلت إلى نهايتها.وسيؤدي هذا إلى مشكلة خطيرة للأرض ولكل كوكب آخر يعتمد على الشمس في نظامنا الشمسي.وعندما يحدث ذلك، ستصبح الشمس عملاقا أحمر، وستتوقف عن توليد الحرارة عن طريق الاندماج النووي. وتقول ناسا إن النواة ستصبح غير مستقرة وستنكمش في هذا الوقت تقريبا.وسيكون عطارد والزهرة أول من سيشهد نهاية مروعة، حيث سيتم ابتلاعهما بعد أن تصبح الطبقات الخارجية للشمس غير مستقرة وتتوسع.وفي هذه الأثناء، سوف تستعر الأرض برياح شمسية قاسية قادمة من نجمنا، وستجرد الأرض من المجال المغناطيسي الذي يولد غلافها الجوي.وهناك عدد كبير من التهديدات الأخرى من الشمس قبل موتها، حيث أنه وفقا للعلماء ستتبخر محيطات الأرض بواسطة طاقة الشمس بعد مليار سنة من الآن. وفي ذلك الوقت، سيزداد سطوع الشمس أيضا بنحو 10%. وهناك أيضا تهديدات أخرى لتغير المناخ يجب مراعاتها.ومع كون مستقبل الأرض يبدو قاتما للغاية خلال هذه المرحلة، يركز الكثيرون الآن على السفر إلى الفضاء وإمكانية نقلنا إلى كواكب أخرى.