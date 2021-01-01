يأمل تيكتوك برفع الحظر المفروض عليه في الأردن

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أعلن تطبيق تيكتوك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات "تحرض على القتل والفوضى" خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الشهر الماضي.



وقال التطبيق في بيان "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيكتوك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".



وأشار الى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على تيكتوك.

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وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات" التي ينص عليها نظام تيكتوك والمتعلقة باحترام المجتمعات، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".ووفقا للتطبيق "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقى أي مشاهدات".وأوقفت أجهزة إنفاذ القانون في الأردن تطبيق تيكتوك في 16 ديسمبر الماضي بعد نشر فيديوهات تحرّض على القتل والفوضى، وذلك غداة احتجاجات تخللتها أعمال عنف.وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني في بيان حينها "تم إيقاف منصة تيكتوك عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى".واتهم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في مؤتمر صحافي في حينه منصة تيكتوك بأنها "نشرت كما كبيرا من الفيديوهات التي تحرض على القتل والفوضى".وشهدت محافظة معان في جنوب الأردن منتصف الشهر الماضي احتجاجات عنيفة وأعمال شغب أدت الى مقتل ضابط أمن، وإصابة أكثر من خمسين آخرين.وأعلنت أجهزة الأمن حينها بأنها أوقفت 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب.