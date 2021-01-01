تعرف على مواصفات سيارة هافال h6 موديل 2023 وعرض أسعار الفئات



هافال h6 هافال h6

تأتي سيارة هافال h6 موديل 2023 من خلال شركة هافال، وهذا بالاعتماد على تجهيزات تختلف في بعضها حسب الفئة وبما أدى أيضاً لاختلاف أسعار فئات السيارة.



سيارة هافال h6 موديل 2023

قامت شركة هافال بطرح هذه السيارة وهي من ضمن الشركات الصينية العاملة بسوق السيارات، وتهتم بتصنيع تصنيفات الكروس أوفر والاس يو في، وقامت بتدعيم إنتاجها بإطار سيارات 2023، وهو ما ينطبق على سيارة هافال h6 موديل 2023، حيث جاءت بالاعتماد على بعض التجهيزات والمواصفات.



سيارة هافال h6, المربع نت

تتوفر السيارة بفئات مختلفة بما يجعل هناك بعض الاختلافات سواء على مستوى داخلية أو خارجية السيارة، وبالوقت ذاته تختلف أسعار السيارة وفقاً لكل فئة كما تتوفر سيارات الشركة الصينية بوجه عام لدى شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، وهذا لكونها الوكيل المعتمد لشركة هافال في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد يعرض لكم موقع «المربع نت» مواصفات سيارة هافال h6 موديل 2023 مع بيان سعر كل فئة.

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خارجية سيارة هافال h6 موديل 2023تظهر بخارجية تستند إلى بعض التجهيزات، وعلى سبيل المثال مع النظر إلى مقدمة السيارة فهي بشبك يتوسطه شعار شركة هافال، وهناك بعض الفتحات بالمقدمة وهي فتحات خاصة للتهوئة، وبالانتقال إلى جانب المصابيح الأمامية فهي مزودة بتقنية “LED”، وتسير أيضاً المصابيح الخلفية على نفس الطريق بكونها مزودة بتقنية “LED”، ومن الجهة الجانبية توجد بعض الخطوط والانحناءات لدعم جمالية الواجهة الخارجية، وتأتي أبعاد سيارة هافال h6 موديل 2023 كالتالي:الطول: 4,653 مم.العرض: 1,886 مم.الارتفاع: 1,730 مم.تختلف التجهيزات الخارجية أيضاً وفقاً لكل فئة من فئات، وترتكز السيارة على عجلات بمقاسات مختلفة ما بين 18 أو 19 بوصة، كما تتزود الفئات الأعلى بفتحة سقف بانورامية.داخلية سيارة هافال h6 موديل 2023يتضح مع الدخول إلى السيارة أنها توفر خاصية الدخول الذكي، وفيما يتعلق بالمقاعد فهي مختلفة حسب الاختيار من فئات السيارة وتكون بكسوة من القماش أو الجلد، وتتزود الفئات الأعلى بكون المقاعد الأمامية بإمكانية التدفئة والتهوئة وفقاً لاحتياجات كل شخص، وهناك شاشة للعدادات بمقاس 10.25 بوصة، وهذل بما ينطبق على كل فئات سيارة هافال h6 موديل 2023.وبالانتقال إلى شاشة عرض النظام الترفيهي فهي بمقاسات مختلفة ما بين أن تكون الشاشة بمقاس 10.25 بوصة أو 12.3 بوصة، وهذا بالإضافة إلى دعم نظام أبل كار بلاي وبخاصية البلوتوث لتوصيل الجوالات بالسيارة، وفيما يتعلق بالنظام الصوتي فيتكون من عدد 4 أو 6 أو 8 سماعات.المحرك ومنظومة الدفع في سيارة هافال h6 موديل 2023يعتبر المحرك من ضمن الأمور التي تنطبق على كل فئات السيارة إلا أن الفئة العليا مختلفة فقط بنظام الدفع، وتعتمد سيارة هافال h6 بموديل 2023 على محرك تيربو مُكون من 4 أسطوانات وبسعة 2.0 لتر، وتنتج من خلاله قوة 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج مُكون من 7 سرعات بالتوجيه إلى نظام دفع جر أمامي أو دفع رباعي، وفيما يتعلق بسعة خزان الوقود فهي 60 لتراً.عوامل الأمن والسلامة في سيارة هافال h6 موديل 2023تستند السيارة إلى وجود وسائد هوائية أمامية مزدوجة ولكن أيضاً توجد اختلافات على مستوى تجهيزات الحماية فتتزود الفئة العليا بعدد 6 وسائد هوائية ومتعددة الاتجاهات، وهذا مع وجود نظام يتخصص بالمساعدة في الصعود والنزول من على المرتفعات، مع نظام آخر يقوم بدوره في مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ويتم ذلك عن طريق مستشعرات.كما تتزود الفئات الأعلى بكاميرات 360 درجة من أجل تدعيم مجال الرؤية للسائق، مع نظام تثبيق السرعة المتكيف ونظام الثبات الإلكتروني والحفاظ على المسار، ومن المُلاحظ أيضاً وجود البروجكتور لكي يتم عرض البيانات والمعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة، وهذا الأمر يزيد من تركيز السائق ويساهم في تقليل التشتت، ومع نظام يعمل على ركن السيارة تلقائياً.كم سعر سيارة هافال h6 موديل 2023 في المملكة العربية السعودية؟إن السيارة كما تمت الإشارة متوفرة بالمملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الرسمي لشركة هافال، وهي شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، وفيما يخص سعر سيارة هافال h6 موديل 2023 فهو يختلف وفقاً للفئة، ويُمكن توضيح الفئات بالأسعار على النحو التالي:هافال h6 فئة بيسيك بسعر: 81,490 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.هافال h6 فئة أكتيف بسعر: 90,990 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.هافال h6 فئة أكتيف بلس بسعر: 93,990 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.هافال h6 فئة بريميوم 4X2 بسعر: 99,990 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.هافال h6 فئة بريميوم 4X4 بسعر: 103,490 ريال سعودي بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.