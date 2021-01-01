طرق مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتسريع تطبيق خرائط جوجل



خرائط جوجل خرائط جوجل

يمكن أن تستخدم خرائط جوجل مساحة تخزين كبيرة جدًا على جهاز iPhone أو Android – حيث تملأ مئات الميجابايت.



ولا يمكن أن يؤثر هذا فقط على المساحة الخالية المتوفرة على هاتفك، ولكن يمكن أن يؤدي إلى إبطاء خرائط Google والتطبيقات الأخرى.



طريقة تسريع تطبيق خرائط جوجل

إذا كنت بحاجة إلى استعادة مساحة التخزين أو كنت تحاول تحسين أداء هاتفك، فيمكنك بسهولة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لخرائط Google.

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والجانب السلبي هو أن خرائط Google قد تحتاج إلى تنزيل معلومات خرائط جديدة، ولكنها في بعض الأحيان أفضل طريقة لحل مشكلة مع خرائط Google أو هاتفك بشكل عام.ويمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت على خرائط Google باستخدام تطبيق الإعدادات.- ابدأ تطبيق " الإعدادات " ثم انقر فوق " التطبيقات ".- اضغط مشاهدة جميع التطبيقات.- قم بالتمرير لأسفل في قائمة التطبيقات وانقر فوق خرائط.- في صفحة معلومات التطبيق، انقر فوق التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.- اضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقت.ولا توفر Apple طريقة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق في الإعدادات بالطريقة التي يمكنك بها القيام بذلك على Android، لذلك أضافت Google القدرة على مسح ذاكرة التخزين المؤقت داخل تطبيق خرائط Google.- ابدأ تشغيل تطبيق خرائط Google- انقر فوق رمز الحساب الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن ثم اضغط فوق الإعدادات في القائمة المنبثقة.- قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق حول، البنود والخصوصية.- اضغط فوق مسح بيانات التطبيق ثم اضغط فوق موافق لتأكيد رغبتك في القيام بذلك.ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.