أحدث تابلت ريلمي بسعر 4700 جنيه فقط



تابلت ريلمي تابلت ريلمي

أطلقت شركة ريلمي أحدث جهاز تابلت Realme Pad في الهند في عام 2021 ، في نسختين 3 + 32 جيجابايت أو 4 + 64 جيجابايت، واليوم أعلنت العلامة التجارية الآن عن التابلت في شكل جديد مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر وذاكرة تخزين.







يتوفر جهاز Realme Pad الآن بخيار تخزين بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، يتم تقديمه في إصدار WiFi + LTE و بألوان الجولد و الرمادي.

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و يبدأ سعر التابلت Realme Pad ب 14 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4700 جنيه مصري.بـ 4000 جنيه.. احصل على أحدث موبايل ريلمي Realme 10 ريلمي بتحرق أسعار.. أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه بس مواصفات جهاز Realme Padيحتوي جهاز Realme Pad على شاشة قياس 10.4 بوصة بدقة WUXGA ونسبة 82.5 % من الشاشة إلى الجسم.ويأتي جهاز التابلت مجهز بمكبرات صوت ستريو رباعية تم ضبطها بواسطة Dolby Atmos.ويحتوي جهاز التابلت Realme Pad على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.وتم تجهيز تابلت Realme Pad بمعالج من شركة ميدياتيك Helio G80 ، يحتوي على ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.ويعمل تابلت Realme Pad بطارية تبلغ 7100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 18 وات والشحن العكسي. ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11.