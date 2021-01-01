تعرف على سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى سلطنة عمان



Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

بالحديث عن الأجهزة اللوحية “تابلت” الإقتصادية سيكون خيار Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) مميزاً للغاية بسبب سعره المنخفض، كما أن سامسونج زودته بشاشة مميزة.



وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى سلطنة عمان لسعة 64 جيجابايت ريال بحريني، وسعة 128 جيجابايت مقابل ريال.



يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

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جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 4، من خلال معالج Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 618.يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة.والكاميرا الأخرى المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.12، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) على طارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، وبدون قارىء للبصمة ولكن من خلال ميزة التعرف على الوجه.يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) في 3 ألوان هي الوردي والأزرق والرمادي.