تعرف على أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) في السعودية



Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يقدم سوق الأجهزة اللوحية “تابلت” السعودي عدة اختيارات للفئة الأفقتصادية، وفي عالم أندرويد تقدم سامسونج الكورية جهاز Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)، الذى يوفر ميزات عدة مقارنة بسعره.



وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) فى السعودية لسعة 32 جيجابايت 850 ريال سعودي، وسعة 64 جيجابايت مقابل 1150 ريال.



Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Unisoc Tiger T618 ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات Mali G52 MP2.Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) على بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، مع قارىء للبصمة فى جانب الجهاز.يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) في 3 ألوان هي الوردي الذهبي ، الرمادي، والسيلفر.