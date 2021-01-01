هابل يلتقط صورة لمجرة قريبة تبعد 30 مليون سنة ضوئية



مجرة LEDA 48062 مجرة LEDA 48062

يشارك علماء الفلك الذين يعملون مع تلسكوب هابل الفضائي صورة للفضاء لمجرة قريبة تسمى LEDA 48062، تقع على بعد 30 مليون سنة ضوئية فقط من مجرتنا - مما يجعلها عمليا مجاورة من الناحية الكونية. لوحظت المجرة كجزء من مشروع يسمى كل مجرة ??قريبة معروفة، والتي تهدف إلى استخدام هابل لدراسة كل مجرة ??في نطاق 10 ميغا فرسخ (33 مليون سنة ضوئية) من مجرة ??درب التبانة. قال علماء هابل: "من خلال التعرف على جيراننا من المجرات، يمكن لعلماء الفلك تحديد أنواع النجوم الموجودة في مجرات مختلفة وأيضًا رسم خريطة للبنية المحلية للكون" حسبما نقلت Digitartlends. في هذه الصورة LEDA 48062 هو شكل فضفاض غير واضح على يمين الإطار. يمكنك أيضًا رؤية العديد من المجرات الأخرى في الصورة، بما في ذلك شكل الشريط المحدد بوضوح على اليسار - وهو عبارة عن مجرة ??عدسية تسمى UGC 8603. تأتي المجرات في ثلاثة أنواع رئيسية: المجرات الحلزونية مثل مجرتنا درب التبانة مع انتفاخ مركزي محاط بقرص مسطح بأذرع تمتد في شكل حلزوني؛ المجرات الإهليلجية، وهي ناعمة ولها توزيع متساوٍ للضوء، مما يجعلها تبدو مثل القطع الناقص؛ المجرات العدسية، والتي تقع في منتصف المسافة بين هذين المجرات الأخرى مع انتفاخ مركزي ولكن بدون بنية حلزونية. هناك أيضًا فئة رابعة من المجرات تسمى المجرات غير المنتظمة، والتي ليس لها بنية واضحة. غالبًا ما تكون هذه مجرات بدأت كواحدة من الأنواع الثلاثة المذكورة ولكن تم سحبها إلى شكل غير منتظم بفعل قوى الجاذبية. يمكن أن يحدث هذا عندما تندمج مجرتان لأن تفاعلات الجاذبية بينهما يمكن أن تجذبهما إلى أشكال غريبة.