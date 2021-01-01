زيادة تصل إلى 45 ألف جنيه في سعر MG 5 الجديدة..للمرة الثانية في يناير ..



MG 5 MG 5

ارتفعت اسعار السيارة MG 5، للمرة الثانية خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، زيادة سعرية تتراوح بين 40 الف و 45 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري.



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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة MG 5 بعد الزيادة الجديدة

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MG 5 الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 في مصرالفئة الاولى بقيمة سعرية بلغت 499.990 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.الفئة الثانية بقيمة سعرية بلغت 529.990 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.الفئة الثالثة بقيمة سعرية بلغت 559.990 ألف جنيه بدلاً من 515 ألف جنيه.MG 5 المواصفات الفنية للسيارة MG 5تقدم السيارة MG 5 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT يعمل بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر.وعبر القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، أما عن متوسط استهلاك السيارة من الوقود فيقدر بـ 5.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.