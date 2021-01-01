أسعار ام جي ZS في مصر بعد الزيادة



ام جي ZS ام جي ZS

ارتفعت من جديد اسعار سيارات ام جي الصينية داخل السوق المصري، وذلك للمرة الثانية خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث قدرت نسبة الزيادة لهذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، بقيمة بلغت 40 الف جنيه.



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وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ام جي ZS في السوق المصري

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ام جي ZSالاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي ZS في مصرالفئة الاولى ام جي ZS بقيمة قدرها 579.990 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.الفئة الثانية ام جي ZS بقيمة قدرها 599.990 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.الفئة الثالثة ام جي ZS بقيمة قدرها 619.990 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.تحتوي السيارة ام جي ZS على مرايات جانبية كهربائية التحكم، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع جنوط رياضية تصل إلى 17 بوصة، ومكيف هواء وقفل مركوي، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا للتحكم، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.كما تضم السيارة ام جي ZS نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومتابعة ضغط الاطارات، مع خاصية التوزان الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.وينتج محرك السيارة ام جي ZS قوة قدرها 1123 حصانا، بالاضافة إلة عزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، ومن خلال تلك القدرات تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 10.9 ثانية.