شعبة الأجهزة الكهربائية: «المصانع مش عارفة تسعر والمكونات غير موجودة»

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قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرتا على أسعار السلع، وأدتا إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.



وأضاف «هلال»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المعروض على فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء: «إحنا بقينا بنتعب بسبب زيادة الأسعار، المصانع مبقتش عارفة تسعر، والمكونات أصبحت غير موجودة»، مشيرًا إلى وجود زيادة في المصانع بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن أي تخزين لأي سلعة يؤثر بخسارة كبيرة على الصانع، لافتًا إلى أن التاجر لا يستطيع التخزين أيضًا بسبب وجود رقابة من المصانع المنتجة.

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وكشف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، عن أن هناك اختفاء لبعض السلع مثل الثلاجات الكبيرة، والبوتاجازات الكبيرة، والشاشات الكبيرة، والغسالات الكبيرة، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي شكاوى من المواطنين.