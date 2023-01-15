تعرف على أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023 بمساحات تبدأ من 100 متر

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أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023 تختلف وفقا لاختلاف المساحات والمشروع التابع له الوحدة السكنية، والمدينة المنفذ بها، فتنفذ مشروعات سكن مصر وجنة مصر ودار مصر والقطامية جاردينز والإسكان المتميز داخل 25 مدينة جديدة بعدة محافظات، منها مدينة المنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة دمياط الجديدة وأسيوط الجديدة.



وتختلف أيضا مساحة الشقق السكنية بكل مشروع والتي تبدأ من 100 متر والنموذج السكنى حيث تضم مشروعات الإسكان النموذج السكني 2 والنموذج السكني 1 والذي يختلف بتقسيم الشقة الداخلي.



أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023

أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023 تبدأ من 6 آلاف جنيه للمتر وفقا لكراسة الشروط التى طرحتها وزارة الإسكان والتى تضم شروط التقديم وطريقة التقديم وأنظمة السداد لكل وحدة سكنية.

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مشروعات الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023تختلف أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023 وفقا للمشروع لتكون كالتالى،مشروع دار مصر يضم 512 وحدة سكنية،بمساحات تبدأ من 100 متر حتى 150 مترا بمقدم جدية حجز 80 ألف جنيه.سعر المتر بها يبدأ من 5900 جنيه بمدينة العبور و6 آلاف جنيه مدينة 15 مايو ، يبدأ قسطها الشهرى من 5500 جنيه على 3 سنوات بدون فوائد أو 7 سنوات بفائدة.سعر شقق الإسكان بمشروع دار مصربينما سعر المتر بالوحدات السكنية بمشروع دارمصر بمدينة العبور 7810 جنيهات و7200 جنيه بمدينة 15 مايو و6120 جنيها في مدينة برج العرب الجديدة و7985 جنيها فى دمياط الجديدة.أسعار الشقق السكنية في القطامية جاردينزفيما تبدأ أسعار المتر بمشروع قطامية جاردنز الذي يضم 500 وحدة سكنية، في مدينة القاهرة الجديدة بمساحات تبدأ من 90 مترا حتى 120 متر، بداية من 9 آلاف جنيه للمتر مع دفع 100 ألف جنيه جدية حجز.شروط سداد أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023يشترط بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان سداد مقدم حجز 20% من ثمن الوحدة شامل، عقب شهر من تخصيص الوحدة السكنية، بينما يسدد 10% من ثمن الوحدة كدفعة إستلام قبل إستلام الوحدة السكنية مباشرة، بها 5% وديعة للصيانة والمصاريف الإدارية، ويمكن زيادة المبالغ المدفوعة لتقليل عدد الأقساط .