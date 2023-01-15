أسعار الدولار فى جميع البنوك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023



أسعار الدولار أسعار الدولار

نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الدولار في جميع البنوك في مصر، وكذلك البنك المركزي المصري.



ويتراوح سعر الدولار اليوم بين 29.65 جنيه و29.47 جنيه للشراء، ويتراوح سعر البيع بين 29.70 جنيه و29.52 جنيه.



أسعار الدولار في جميع البنوك في مصر اليوم اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

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بلغ الفرق في أسعار شراء وبيع الدولار اليوم 18 قرشًا بين الأسعار في جميع البنوك في مصر، وجاءت أحدث أسعار الدولار الآن كما يلي:سعر الدولار في بنك الاستثمار العربيبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، وهو أعلي الأسعار في مصر اليوم 29.65 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 29.61 جنيه للشاء و29.65 جنيه للبيع.أسعار الدولار في 13 بنكًا اليوم: 29.60 للشراء و29.70 جنيه للبيعجاءت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 29.60 للشراء و29.70 جنيه للبيع في بنوك: كريدي أجريكول – بلوم – ميد بنك – قناة السويس – المشرق – الكويت الوطني – أبوظبي التجاري – الإمارات دبي الوطني – الإسكندرية – البنك الأهلي المتحد – بنك فيصل الإسلامي – بنك قطر الوطني – بنك HSBC .سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد والمصرف العربي الدوليبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي 29.52 جنيه للشاء و29.62 جنيه للبيع.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصريبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 29.52 جنيه للشاء و29.57 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك التنمية الصناعيةبلغ سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية، وهو يعرض أقل أسعار الدولار في مصر اليوم 29.47 جنيه للشراء و29.52 جنيه للبيع.أحدث أسعار الدولار في البنك المركزي المصريجاءت أحدث أسعار الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 29.57 جنيه للشراء، و29.66 جنيه للبيع.