أسعار الدولار فى جميع البنوك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

أسعار الدولار
نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الدولار في جميع البنوك في مصر، وكذلك البنك المركزي المصري.
ويتراوح سعر الدولار اليوم بين 29.65 جنيه و29.47 جنيه للشراء، ويتراوح سعر البيع بين 29.70 جنيه و29.52 جنيه.
أسعار الدولار في جميع البنوك في مصر اليوم اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023
بلغ الفرق في أسعار شراء وبيع الدولار اليوم 18 قرشًا بين الأسعار في جميع البنوك في مصر، وجاءت أحدث أسعار الدولار الآن كما يلي:
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، وهو أعلي الأسعار في مصر اليوم 29.65 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 29.61 جنيه للشاء و29.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في 13 بنكًا اليوم: 29.60 للشراء و29.70 جنيه للبيع
جاءت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 29.60 للشراء و29.70 جنيه للبيع في بنوك: كريدي أجريكول – بلوم – ميد بنك – قناة السويس – المشرق – الكويت الوطني – أبوظبي التجاري – الإمارات دبي الوطني – الإسكندرية – البنك الأهلي المتحد – بنك فيصل الإسلامي – بنك قطر الوطني – بنك HSBC .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي 29.52 جنيه للشاء و29.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 29.52 جنيه للشاء و29.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية، وهو يعرض أقل أسعار الدولار في مصر اليوم 29.47 جنيه للشراء و29.52 جنيه للبيع.
أحدث أسعار الدولار في البنك المركزي المصري
جاءت أحدث أسعار الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 29.57 جنيه للشراء، و29.66 جنيه للبيع.
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