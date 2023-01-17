سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 17-1-2023

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سجل سعر الذهب اليوم في مصر مستويات جديدة خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، ليحقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ارتفاع بقيمة 30 جنيها في سعر جرام الذهب داخل سوق الصاغة المصرية، وجاء ذلك على إثر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الشهر الماضي، وارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ29 جنيهًا الأسبوع الماضي، كما استقرت أسعار الذهب اليوم عالميًا في سعر أونصة الذهب داخل بورصة الذهب العالمية.



سعر الذهب بيع وشراء اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب الآن بعد ارتفاع الدولار



شهد سعر الذهب في العقود الآجلة حالة من الانخفاض ليسجل 1912.75 دولار بنسبة 0.47%، كما انخفض سعر الذهب اليوم في العقود الفورية ليحقق 1910.01 دولار بنسبة 0.26 % دولار، بالتزامن مع ثاني يوم عمل لبورصة الذهب العالمية.

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