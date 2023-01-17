سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 17-1-2023

سعر الذهب
سجل سعر الذهب اليوم في مصر مستويات جديدة خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، ليحقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ارتفاع بقيمة 30 جنيها في سعر جرام الذهب داخل سوق الصاغة المصرية، وجاء ذلك على إثر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الشهر الماضي، وارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ29 جنيهًا الأسبوع الماضي، كما استقرت أسعار الذهب اليوم عالميًا في سعر أونصة الذهب داخل بورصة الذهب العالمية.
سعر الذهب بيع وشراء اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء وعيار 21 بالمصنعية
سعر الذهب الآن بعد ارتفاع الدولار
شهد سعر الذهب في العقود الآجلة حالة من الانخفاض ليسجل 1912.75 دولار بنسبة 0.47%، كما انخفض سعر الذهب اليوم في العقود الفورية ليحقق 1910.01 دولار بنسبة 0.26 % دولار، بالتزامن مع ثاني يوم عمل لبورصة الذهب العالمية.
سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 17 يناير
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 17 يناير خلال بداية التعاملات ليسجل سعر 2069 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 يناير
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية
حقق سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 يناير انخفاضًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات ليسجل سعر 1810 جنيها، بعد أن حقق سعر الذهب عيار 21 أمس الأول سعر 1780 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-1-2023 خلال بداية التعاملات في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية
يختلف سعر عيار 21 بالمصنعية من مكان لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية للذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 130 و180 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الذهب ومن تاجر إلى آخر.
سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم الثلاثاء 17 يناير
سعر الذهب الآن في مصر
كما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير سعر 1551 جنيها، بعد أن حقق سعر الذهب عيار 18 سعر 1525 جنيها أمس الأول.
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير
كم جرام في الجنيه الذهب؟
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير خلال بداية التعاملات سعر 140 جنيها.
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سعر الذهب اليوم بالدولار
كم سعر أونصة الذهب بالدولار؟
حقق سعر الذهب في السوق العالمية ارتفاعا ليسجل الأونصة 1914 دولارا.
نشرة سعر الذهب على مدار الأسبوع
أخبار سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة
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