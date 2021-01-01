يتداولون نشطاء صورا لرجل يحمل والده المسن باكيا أثناء مناسك العمرة

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لرجل يحمل والده أثناء قيامهم مناسك العمرة، مشيدين بعلاقة الرجل بوالده وإكرامه له وبره.



وظهر المعتمر الذي يبدو وأنه في أواخر العقد الخامس من عمره حاملا والده المُسن فوق ظهره يطوف به حول الكعبة المشرفة، وتملأ الدموع عيناه، في مشهد ملئ بالمشاعر، بعد أن حقق لوالده حلم الطواف حول الكعبة، وزيارة بيت الله الحرام.



الصور التي التقطت لهم لاقت تفاعلا كبيرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان أبرزها الدعاء لنجل الرجل المسن، والاشادة به، والحرص على بر الوالدين.