بمشاركة الأهليي .. تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب



كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى المغرب، ويشارك فيه النادى الأهلي ممثلا عن مصر، بعدما كان وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية.



وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:



الأهلي × أوكلاند سيتي الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.



الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

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الهلال السعودي × الوداد المغربي، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.