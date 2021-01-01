بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كفتة الجمبري

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صورة الخبر: كفتة الجمبري
كفتة الجمبري

كفتة الجمبري من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل كفتة الجمبري في البيت.

مقادير كفتة الجمبري

نصف كيلو جمبري مفروم
كوب أرز مصري مطحون
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب شبت مفروم
نصف كوب كزبرة مفرومة
بصلة مفرومة
4فص ثوم مهروس
فلفل أخضر حار مفروم
ملعقة كبيرة زيت
بابريكا
شطة
كمون
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة الجمبري

في الكبة نضع كل المكونات ماعدا الأرز المطحون ونخلط جيداً ثم نضع الخليط في بولة ونضيف عليه الأرز المطحون ونخلط جيداً باليد ثم نضعه في الكبة مرة أخرى مع إضافة ملعقتين من الماء المغلي ونخلط جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نضعه في الثلاجة قليلاً حتى يتماسك ثم نشكل الكفتة على شكل أصابع ونضعها على أكياس ثلاجة ثم نقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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