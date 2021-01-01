بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كفتة الجمبري



كفتة الجمبري كفتة الجمبري

كفتة الجمبري من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل كفتة الجمبري في البيت.



مقادير كفتة الجمبري

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نصف كيلو جمبري مفرومكوب أرز مصري مطحوننصف كوب بقدونس مفرومنصف كوب شبت مفرومنصف كوب كزبرة مفرومةبصلة مفرومة4فص ثوم مهروسفلفل أخضر حار مفرومملعقة كبيرة زيتبابريكاشطةكمونملحفلفل أسودزيت للقليطريقة تحضير كفتة الجمبريفي الكبة نضع كل المكونات ماعدا الأرز المطحون ونخلط جيداً ثم نضع الخليط في بولة ونضيف عليه الأرز المطحون ونخلط جيداً باليد ثم نضعه في الكبة مرة أخرى مع إضافة ملعقتين من الماء المغلي ونخلط جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نضعه في الثلاجة قليلاً حتى يتماسك ثم نشكل الكفتة على شكل أصابع ونضعها على أكياس ثلاجة ثم نقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا