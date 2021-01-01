على معدة فارغة .. احذر تناول المسكنات

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المسكنات

يتناول بعض الأشخاص، الأدوية على معدة فارغة وقد يعد أخطرها تناول المسكنات على معدة فارغة العديد من الآثار الجانبية المعدية المعوية بما في ذلك:
القرحة
حرقة في المعدة
القيئ و الغثيان
النزيف
تمزق في المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة
الإسهال
الإمساك
التشنجات
الشعور بالامتلاء
الغازات
يجب بعد استخدام المسكنات على معدة فارغة مراعاة المخاطر الخاصة بالجهاز الهضمي العلوي والسفلي قبل المسكنات لذلك لا ينصح بإستخدام دواء بإيبوبروفين بالرغم إن هناك خطر أقل على الجهاز الهضمي حتى مع استخدام أدوية مثبطات مضخة البروتون مثل Nexium كحماية، ومخاطر الآثار الجانبية للجهاز الهضمي تكون أعلى مع:
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا حيث يتضاعف خطر حدوث نزيف الجهاز الهضمي أربع مرات في هذه الحالة.

في حال إذا كان هناك تاريخ في عسر الهضم أو الحموضة المعوية أو قرحة هضمية أو نزيف مرتبط بالقرحة اوتهيج بطانة المعدة، ويمكن أن يزيد استخدام المسكنات مع الكحول من مخاطر حدوث نزيف في المعدة.

المصدر: elbalad

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