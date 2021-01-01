خبيرة تكشف .. هل تساعد التوابل في إنقاص الوزن؟

كشفت كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، عن مفاجأة صادمة تخص التوابل، قائلة: “للأسف هناك اعتقاد شائع مفاده أن إضافة التوابل والبهارات الحارة إلى الطعام يساعد على تخفيض الوزن.. ولكن في الواقع يمكن أن يساعد هذا فقط على الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي وعملية التمثيل الغذائي".
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، كشفت انتونينا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، أن التوابل الحارة «لا تساعد على تخفيض الوزن»، مشيرة إلى أن الكثيرين يعتقدون أنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد.
أما من وجهة النظر الطبية، فيجب أن نفهم، على حد قول انتونينا، أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة أو الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وغيره.
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