التعليم تعلن .. انتهاء أزمة امتحانات أبناؤنا في الخارج



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

بعد يومين من العناء وسقوط السيستم .. نجح الطلاب المصريون المغتربون في الدخول اليوم على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج بدون أي مشاكل ، وتحولت منشورات اولياء الامور على فيس بوك من شكاوى من سقوط السيستم الى رسائل تؤكد “السيستم رجع”



يذكر أن امتحانات ابناؤنا في الخارج كانت قد بدأت يوم 14 يناير 2023 ، وواجهت ازمة “سقوط السيستم ” لمدة يومين كاملين ، مما اثار غضب الطلاب واولياء امورهم.



وعلى الفور .. رفعت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ وعكف قياداتها على الاجتماع لحل الازمة بشكل سريع ودقيق ، وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيان اعتذار للرأي العام قالت خلاله : تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الإعتذار والتقدير لأبنائنا من الطلاب المصريين في الخارج نظرًا للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الالكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

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ثم أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ أبناؤنا في الخارج ‏https://sabroad.emis.gov.eg/examsوقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن من خلال رابط امتحانات ابناؤنا في الخارج الجديد ، أن يقوم الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الاجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم.وأضافت وزارة التربية والتعليم : حرصًا من الوزارة على توضيح كافة الخطوات، تتضمن ورقة الإجابة 4 اختيارات لكل سؤال، بحيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل، وإذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ (?) ثم يظلل الدائرة التى تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عبر البريد الإلكترونى الرسمي المخصص للصف الدراسى لإستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الإنتهاء من جميع الامتحانات.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقًا للخيارين السابق ذكرهما.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم اللجوء لأي برامج للدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج ، والتواصل مع الدعم الفني على المنصة في حال مواجهة أي مشكلة، حيث تم اتاحة الامتحانات سواء نسخة الكترونية أو ورقية على مدار اليوم بالكامل.كما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السادة اولياء الأمور والطلاب الذين يخوضون امتحانات ابناؤنا في الخارج ، بعدم الانسياق خلف أي شائعات تتردد حول الغاء الامتحانات الالكترونية.محاسبة المسئولين عن سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوموأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم في اول يوم امتحانات ، مما ادى لتعطل اجراءات امتحانات أبناؤنا في الخارج.وأوضحت المصادر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم مهتم جدا الان بتحديد المشكلات التي ادت الى سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج اليوم ، وتحديد المتسبب فيها مع مجازة المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات القانونية.