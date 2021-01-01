جامعة الإسكندرية تعلن .. نتائج الترم الأول خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات

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أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين، على انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم.



ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات.



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وأشار إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات، كما أكد د. نبيل على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والإلتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه سيادته بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.