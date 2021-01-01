3 أعمال نبوية تدفع عنك شر الشياطين



الدكتور مختار مرزوق الدكتور مختار مرزوق

يكثر البحث عن خمس أذكار قبل النوم للتخلص من الكوابيس، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس أذكار قبل النوم، أو ما يعرف بالطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ.



خمس أذكار قبل النوم

وكشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط عن خمس أذكار قبل النوم، رداً على سائل يقول: كيف أحصل على نوم هادئ ليلا؟، مشيراً إلى أنه من أراد الحصول على نوم هادئ بعون الله تعالى فعليه أن يقوم بهذه الأعمال.



وجاء في بيان أولى هذه الأعمال، قراءة المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في كفيه وأن يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، كذلك قراءة آية الكرسي فقد ورد أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان .

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وأوضح "عبدالرحيم" في بيانه خمس أذكار قبل النوم، إن من هذه الأعمال أيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) الخ الآيتين قبل النوم).وشدد على أن هذا التحصين العظيم له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم، فعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة.وأوضح في معنى كفتاه أقوال منها ما يلي .1 - أجزأتاه عن قيام الليل2 - كفتاه من كل سوء3 - كفتاه شر الشياطين4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين ... الخوبين أن قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ) سنن الترمذي أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة البقرة. رواه النسائي والحاكم وابن حبان وهو حديث صحيح .تحصين نبوي عظيم قبل النوموكشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن تحصين نبوي عظيم قبل النوم.ولفت مرزوق إلى أهمية قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تمنع عن صاحبها عذاب القبر، مشيراً إلى أن يقرأ المسلم قبل النوم سورة الملك ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) الخ السورة، مستدلاً بما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ) سنن الترمذيوجاء عن عبدالله بن مسعود قال ( من قرأ [ تبارك الذي بيده الملك ] كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطيب ) السنن الكبرى للنسائي.وورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ( يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، فتقول رجلاه ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه، فيقول : ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه، فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل . كان يقرأ بي سورة الملك. قال : فهي المانعة تمنع من عذاب القبر) المستدرك للحاكم.وشدد الداعية الإسلامي على أنه يتضح لنا مما سبق أن قراءة سورة الملك كل ليلة يمنع الله تعالى بها عن صاحبها عذاب القبر، بالإضافة إلى ثواب التلاوة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحافظوا على هذا التحصين العظيم كل ليلة.