من الاكلات الشتوية .. طريقة عمل المفتقة

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طريقة عمل المفتقة


تعد المفتقة من الاكلات الشتوية التي يتناولها الكثير وذلك لمذاقها المميز ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الحلبة المعقودة (المفتقة)

المقادير:
2 كيلو عسل اسود
ربع كوب زيت
معلقتين كبيرة دقيق
2 معلقة كبيرة حلبة ناعمة
2 معلقة كبيرة مغات
ثلاث معالق كبيرة سمسم
نصف كيلو فول سوداني
السودانى الكمية يفضل انها تكون حسب الرغبة .
طريقة التحضير:
يسخن الزيت ويضاف الدقيق مع التقليب ثم نضيف المغات ونقلب حتي يصبح لونه ذهبي هنضيف السمسم ونقلب تقلبتين ثم يضاف اليه العسل ويترك حتى يعقد على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم يضاف اليها الحلبة الناعمة على مراحل مش مرة واحدة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام غليظ ترفع عن النار ثم نحمص السودانى في الزيت ثم نضيفهما الى خليط الحلبة ونقلبهم وتترك لتبرد ثم يعبأ في برطمان زجاجي وبالف هنا .

المصدر: elbalad

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