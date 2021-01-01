مصدر من الزمالك يكشف .. مصير سامسون من الاستمرار مع الفريق

كشف مصدر من الزمالك مصير سامسون أكينيولا من الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: سامسون أكينيولا مستمر مع الفريق، الحديث عن رحيله للإسماعيلي غير صحيح حتى الآن.
وتابع "مصير سامسون سيتحدد بناء على ضم مهاجم أجنبي من عدمه، حال انضمام المهاجم الأجنبي سيتم سؤال فيريرا عن رغبته في وجود ثلاثة لاعبين أجانب في الخط الأمامي من عدمها وسيتم اتخاذ القرار بناء على رد المدرب البرتغالي".
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