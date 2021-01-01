اكتشف أعراض التهاب الزائدة الدودية



التهاب الزائدة الدودية التهاب الزائدة الدودية

تعد الزائدة الدودية من المشكلات العاجلة التى تتطلب التدخل الطبي السريع قبل انفجارها داخل الجسم وانتشار العدوى بداخله.



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ويحدث التهاب الزائدة الدودية عادة بين الأطفال والشباب مما يوجب على الأهل المعرفة المسبقة بأعراض هذه المشكلة الطارئة.



ووفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic” نرصد لكم أهم أعراض التهاب الزائدة الدودية

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ألم مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن بالجزء السفلى من البطن.ألم مفاجئ حول السرة وغالبًا ما ينتقل إلى المنطقة السفلية اليمنى من البطن.ألم يتفاقم عند السعال أو المشي أو القيام بحركات مفاجئة.الغثيان والقيء بدون سبب أو نزلات برد من أعراض الزائدة الدودية .فقدان الشهية بدون سبب من أعر اض الزائدة الدودية .الإصابة بحمى منخفضة الدرجة وقد تتفاقم خلال تطور المرض.الإمساك أو الإسهال.انتفاخ البطن .