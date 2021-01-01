اكتشف أعراض التهاب الزائدة الدودية

تعد الزائدة الدودية من المشكلات العاجلة التى تتطلب التدخل الطبي السريع قبل انفجارها داخل الجسم وانتشار العدوى بداخله.
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ويحدث التهاب الزائدة الدودية عادة بين الأطفال والشباب مما يوجب على الأهل المعرفة المسبقة بأعراض هذه المشكلة الطارئة.
ووفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic” نرصد لكم أهم أعراض التهاب الزائدة الدودية
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