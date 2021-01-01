تعرف علي .. فوائد تناول 3 تمرات يوميا

فوائد صحية عديدة لتناول 3 تمرات كل يوم لمدة أسبوع لصحتك فقد تحتوي التمور على مادة البورون، الذي يعزز صحة العظام كما أنه غني بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة عظامنا ويحارب أمراض مثل هشاشة العظام.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث لاين
1. صحة الجهاز الهضمي.
يمنع تناول الألياف الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة ويعد الأشخاص الذين يستهلكون التمر بانتظام يتمتعون بجهاز هضمي يعمل بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك
2. محاربة التوتر والاكتئاب.
يحتوي التمر على فيتامين ب 6، والذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين، مما يحسن صحة دماغك.
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