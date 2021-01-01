أسباب المغص الكلوي وطرق طبيعية لعلاجه



المغص الكلوي المغص الكلوي

تلعب الكلى دور هام وأساسي في جسم الإنسان، إذ تقوم بتنظيف الدم من الأحماض والماء والفضلات، ثم صنع البول من أجل طرد السموم من خلاله خارج الجسم، إلى جانب دورها في إنتاج الهرمونات التي تساعد في التحكم في ضغط الدم، والحفاظ أيضًا على قوة العظام وكذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، والمغص الكلوي عبارة عن ألم مستمر تحت القفص الصدري أو في منطقة البطن، أو ألم في جانب واحد فقط، ولكن في بعض الأحيان يحدث ألم في كلا الجانبين.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، أعراض المغص الكلوي، وطرق طبيعية لعلاجه.



أعراض المغص الكلوي

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

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-القئ.-ألم شديد عند التبول.-تغير في لون البول.-بول مصحوب بدم.أسباب المغص الكلويتختلف أسباب المغص الكلوي بحسب كل حالة، ومنها الحصوات أو تورم الكلى، بالإضافة إلى وجود عدوى بها، أو الإصابة بالأورام الحميدة أو الخبيثة في الكلى، والكثير من الأسباب، لهذا يجب استشارة طبيب متخصص عند ملاحظة الأعراض السابق ذكرها، لتجنب حدوث مضاعفات أشد خطورة.طرق طبيعية لعلاج المغص الكلويالحفاظ على ترطيب الجسميساعد شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم في التخلص من السموم في المسالك البولية، وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز وظائف الكلى، مما يؤدي في السيطرة على ألم المغص الكلوي، لهذا يجب الإكثار من شرب الماء وتناول الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة، مع أهمية تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، على سبيل المثال القهوة والشاي والمشروبات الغازية.الكمادات الساخنةيمكن استخدام الكمادات الساخنة على المنطقة التي تشعر فيها بالألم، إذ إن هذه الطريقة تساعد بشكل كبير في السيطرة على الألم.تناول المسكناتتساعد أنواع معينة من الأدوية المسكنة في السيطرة على الألم المصاحب للمغص الكلوي، مع أهمية أخذها تحت إشراف طبيب متخصص، وكذلك تجنب الإفراط في تناولها، إذ إن الإفراط في المسكنات يؤثر بشكل سلبي على الكلى والكبد.قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لمرضى الاعتلال الكلوي للحفاظ على صحتهم.ونصحت الوزارة، في منشور لها عبر "فيسبوك"، مرضى الاعتلال الكلوي بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.المغص الكلويالاعتلال الكلوي المزمننصائح لـ مرضى الاعتلال الكلوي المزمنيجب أن يلتزم مريض الاعتلال الكلوي المزمن بالتغذية الصحية السليمة والمناسبة للوضع الصحي، خاصة في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة أخرى وطبقا لتوصيات الطبيب المختص.الحرص على تناول كميات مناسبة من السوائل والخضروات.