لمواجهة آلام العظام في الشتاء .. 5 نصائح



آلام العظام آلام العظام

يعاني كثيرون مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة من مشاكل في المفاصل، ووجع في العظام.



ونفى استشاري جراحة العظام الدكتور مروان بولوذنين، أن يكون لفصل الشتاء أي تأثير مباشر على صحة المفاصل أو العظام، برغم أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بمزيد من التصلب في مفاصلهم خلال انخفاض درجات الحرارة، وفي هذا الصدد قدّم الدكتور بولوذنين 5 نصائح للوقاية من آلام العظام والمفاصل خلال فصل الشتاء:



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