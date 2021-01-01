الإفتاء تجيب .. هل يشعر الميت بمن يزوره ؟

آخر الأخباراخبار المسلمين › الإفتاء تجيب .. هل يشعر الميت بمن يزوره ؟

صورة الخبر: هل يشعر الميت بمن يزوره ؟
هل يشعر الميت بمن يزوره ؟

أجابت دار الإفتاء على سؤال يقول: هل يشعر الميت بمن يزوره ويسلم عليه في قبره؟ موضحة أن الميت يشعر بمَن يزوره ويسلم عليه، بل وإنه يرد السلام، ويأنس لذلك ويفرح به، وذلك بما يتفق مع قوانين الحياة البرزخية التي انتقل إليها بعد الموت.

إجابة الإفتاء على سؤال هل يشعر الميت بمن يزوره ويسلم عليه

الدليل من السنة
وأوضحت دار الإفتاء، في ردها على السؤال هل يشعر الميت بمن يزوره ويسلم عليه في قبره؟ الدليل من السنة الشريفة، ومنها حديث بريدةَ رضي الله عنه، الذي قال فيه: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ، إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ" رواه مسلم.

ويقول الإمام ابن القيِّم في كتاب "الروح" (ص: 5): "وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إذا سلَّموا على أهل القبور أن يسلِّموا عليهم سلامَ مَن يخاطبونه، فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين)، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأنَّ الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به" اهـ.

المصدر: ahlmasrnews

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإفتاء تجيب .. هل يشعر الميت بمن يزوره ؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26683

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager