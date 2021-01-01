تعرف علي قائمة الزمالك أمام بيراميدز في الكأس



الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز

عاد عمر جابر لقائمة الزمالك بعدما غاب عن المواجهات السابقة للإصابة، وذلك أمام بيراميدز في كأس مصر.



عمر جابرالنادي : الزمالك

بيراميدز



الزمالك

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.



وتقام المباراة غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة بملعب القاهرة الدولي.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:المرمى: محمد عواد – محمد صبحيالدفاع: عمرو جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافيالوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد – إمام عاشور – محمد أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – مصطفى شلبيالهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولاموعد المباراة والقنوات الناقلةتقام المباراة يوم الاثنين 16 يناير.ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.وتبدأ المباراة في السادسة مساء.وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.ويعلق على اللقاء مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى وأمير محروس على القناة الصوتية الثانية.