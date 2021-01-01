أهم أدوية علاج الإمساك للحالات الشديدة



أدوية علاج الإمساك أدوية علاج الإمساك

يعد الإمساك من المشكلات الصحية التى يزداد شيوعها خلال فصل الشتاء بسبب عدم الاهتمام بشرب الماء والسوائل بكميات كافية، ولكن فى بعض الحالات يكون شديدا ومستمرا.



نقدم لكم أهم أدوية علاج الإمساك فى الحالات الشديدة والمستعصية، وفقا لموقع “مايو كلينك”.



أدوية إمساك بدون كشف

هناك العديد من أنواع من أدوية الملينات التى تتوفر فى الصيدلية دون روشتة طبية، وهى:

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المكملات الغذائية الغنية بالأليافتضيف المكملات الغذائية الغنية بالألياف كتلة إلى البراز تجعله أكثر ليونة وأسهل في الإخراج، وتشمل المكملات الغذائية الغنية بالألياف بذور القطوناء (Metamucil وKonsyl وغيرها)، وبوليكاربوفيل الكالسيوم (FiberCon وEqualactin وغيرها) وميثيل السيلولوز (Citrucel).المنبهاتتتسبب المنبهات مثل بيساكوديل (Correctol وDulcolax وغيرها) وسينوزيدات (Senokot وEx-Lax وPerdiem) في تقلص الأمعاء.المليِّنات التناضحيةتساعد الملينات التناضحية على تحريك البراز عبر القولون عن طريق زيادة إفراز السوائل من الأمعاء وتحفيز التبرُّز، ومنها هيدروكسيد المغنيسيوم الفموي (Phillips' Milk of Magnesia وDulcolax Milk of Magnesia وغيرها) وسترات المغنيسيوم واللاكتولوز (Cholac وConstilac وغيرها)، وجليكول البولي إيثيلين (Miralax وGlycolax).المزلقاتتعمل المواد المزلقة، مثل الزيوت المعدنية،على تحريك البراز عبر القولون بسهولة أكبر.المطرياتالمطريات أو ملينات البراز مثل دوكوسات الصوديوم (Colace) و دوكوسات الكالسيوم (Surfak) ترطب البراز عن طريق سحب الماء من الأمعاء.الحقن الشرجية والتحاميليمكن أن تكون الحقن الشرجية، التي تحتوي على رغوة الصابون أو دونها، مفيدة لتليين البراز وتحفيز التبرُّز، وتساعد التحاميل الغليسيرينية أو البيساكوديلية أيضًا في إخراج البراز من الجسم عن طريق التزليق والتحفيز.أدوية تصرف بكشفإذا لم تساعدك الأدوية المصروفة دون روشتة على تسكين الإمساك المزمن، فقد يوصي الطبيب بأدوية مقرَّرة بوصفة طبية خاصة، إذا كنت مصابًا بمتلازمة القولون العصبي.الأدوية التي تجذب الماء إلى الأمعاءيُتاح العديد من الأدوية المقرَّرة بوصفة طبية لعلاج الإمساك المزمن، ويعمل لوبيبروستون (أميتيزا) وليناكلوتيد (لينزيس) وبليكانتايد (ترولانس) عن طريق جذب الماء إلى أمعائك وإسراع حركة الأمعاء.مستقبِلات 5-هيدروكسي التريبتامي (السيروتونين)يُساعد عقار بروكالوبرايد (موتيغريتي) على حركة البراز عبر القولون.مُناهِضات مستقبلات الأفيونات من نوع ميو التي تعمل بشكل طرفيإذا كان الإمساك ناتجًا عن الأدوية الأفيونية المسكِّنة للألم، تعكس مُناهِضات مستقبلات الأفيونات من نوع ميو مثل نالوكسيجول (موفانتيك) وميثيل نالتريكسون (ريليستور) تأثير الأفيونات على الأمعاء للحفاظ على حركة الأمعاء.