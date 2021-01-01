أسرار ونصائح للرجل للنجاح فى سنة أولى زواج



للنجاح فى سنة أولى زواج للنجاح فى سنة أولى زواج

تعد السنة الأولى في الزواج هي السنة الذهبية للعلاقة الزوجية فيجب التخطيط الجيد قبل الزواج والتهيئة لحياة جديدة بين الشريكين يسودها الحب والتفاهم، وكثيرا ما يقع الزوجين في مشاكل ويصعب عليهم مواجهتها، وتعصف المشاكل وعدم التفاهم بالحب والاستمرار ونجاح العلاقة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية أفضل طرق تعامل الزوج مع زوجته في سنة أولي زواج وفقًا لما اشارت إليه شيماء عراقي استشاري الارشاد الأسرى وتعديل السلوك.



رابط قوي

على الزوجين فهم معنى الزواج كرابط مقدس بناءه الحب والاحترام المتبادل بينهما.



الصبر

مواجهة المشاكل بالصبر في أول الزواج وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار، والهدوء في التعامل والبعد عن العنف اللفظي والجسدي، لان المشاجرات والشد والجذب وكلا من الزوجين يريد فرض وجهه نظره ووجوده

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عدم تدخل الأهلالحرص على عدم تدخل الأهل وعدم مشاركتهم في تفاصيل حياتهم والعمل على حل الخلافات بحكمة بعيدا عن الأسرةوضع حدود للعائلةوضع حدود من قبل الزوج للتدخل الأم وأخواته والفصل بينهم وإعطاء مساحة للزوجة لممارسة حياتها الزوجية بدون مشاكل مفتعله نتيجة للغيرة من قبل الحماه، والترتيب للزيارات وعدم إجبار الزوجة على خدمة حماتها أو قضاء أوقات طويلة بمنزلهاالخروجات والسفرشهرالعسل والفسح والخروجات فرصة تجدد فيها الحب والاهتمام بين الزوجين فعلى الزوج عمل بعض المفاجئات والسفر والخروج بعيدا عن العائلة.الاستعدادات النفسيةالاتفاق على استقبال مولود والمدة المناسبة للتهيئة والاعداد النفسي للزوجة للحمل وصعوبات المرحلة، وفهم طبيعة مرحلة الحمل قبل خوضها يساهم في حل كثيرمن الخلافاتبلاش ضغطعدم التأثر بضغط الحماه لسرعة الحمل والانجاب ويكون الاتفاق بين الزوجين في تحديد الوقت المناسب لهماالاتفاق المسبقلتجنب المشاكل المادية من المهم الاتفاق على إدارة مصروف المنزل وتحديد النفقات مما يسهم في تجنب الخلافات مستقبلاالخصوصيةالحفاظ على الخصوصية واحترام بين الزوجين وعدم التدخل في الأمور الشخصية والعائليةالاهتمام بالمظهرالاهتمام بالمظهر للزوجين وأجواء المنزل الهادئة تزيد من الحب والدفء الأشباع العاطفى بين الزوجين ضرورة