خصم 300 ألف جنيه .. عقوبة على لاعبين من الزمالك لهذا السبب

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة على بعض لاعبي الفريق بخصم مبلغ 300 ألف جنيه بسبب إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك قرر تغريم محمد صبحي، ومصطفى شلبي مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفة لائحة الفريق باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أمور خارج نطاق الفريق.
كان محمد صبحي ومصطفى شلبي قد نشرا صورا لهما على حسابيهما بموقع انستجرام أثناء إزالة الشعر بالليزر أمس السبت.
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