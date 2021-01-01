خصم 300 ألف جنيه .. عقوبة على لاعبين من الزمالك لهذا السبب



عقوبة على لاعبين من الزمالك عقوبة على لاعبين من الزمالك



قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة على بعض لاعبي الفريق بخصم مبلغ 300 ألف جنيه بسبب إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي.



وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك قرر تغريم محمد صبحي، ومصطفى شلبي مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفة لائحة الفريق باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أمور خارج نطاق الفريق.



كان محمد صبحي ومصطفى شلبي قد نشرا صورا لهما على حسابيهما بموقع انستجرام أثناء إزالة الشعر بالليزر أمس السبت.

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ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء غد الإثنين في قبل نهائي كأس مصر عن موسم 2021/2022.محمد صبحي عاد لنادي الزمالك هذا الموسم بعد انتهاء إعارته إلى صفوف فاركو لمدة موسم واحد.وشارك صاحب الـ23 عاما في مباراة واحدة هذا الموسم حتى الآن أمام المصري، انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.وانضم مصطفى شلبي إلى نادي الزمالك هذا الموسم قادما من إنبي.صاحب الـ28 شارك هذا الموسم في 6 مباريات حتى الآن. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.