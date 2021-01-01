غنية بالعديد من الفيتامينات .. عمل فتة الباذنجان باللحم المفروم والصوص الأبيض



فتة الباذنجان باللحم المفروم والصوص الأبيض فتة الباذنجان باللحم المفروم والصوص الأبيض



فتة الباذنجان باللحم المفروم من الأكلات الغنية بالعديد من الفيتامينات والتي تمد الجسم بالعديد من العناصر المفيدة، أيضًا هي من الأطعمة سهلة التحضير، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل فتة الباذنجان على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بـ مكونات سهلة وطعم شهي.



فتة الباذنجان باللحمة المفرومة: المكونات:

250 جرام من اللحم المفروم



حبة باذنجان مقطع مكعبات

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