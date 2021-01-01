غنية بالعديد من الفيتامينات .. عمل فتة الباذنجان باللحم المفروم والصوص الأبيض

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فتة الباذنجان باللحم المفروم والصوص الأبيض


فتة الباذنجان باللحم المفروم من الأكلات الغنية بالعديد من الفيتامينات والتي تمد الجسم بالعديد من العناصر المفيدة، أيضًا هي من الأطعمة سهلة التحضير، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل فتة الباذنجان على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بـ مكونات سهلة وطعم شهي.

فتة الباذنجان باللحمة المفرومة: المكونات:
250 جرام من اللحم المفروم

حبة باذنجان مقطع مكعبات

2حبة طماطم مقطعة مكعبات

حبه بصل مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
زيت

ملح وتوابل

3 رقائق من خبز التورتيلا أو الخبز البلدي

طريقة عمل الصوص الأبيض: المكونات:
كوب زبادي

2ملعقة كبيره طحينة

2فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقه تحضير فتة الباذنجان
في وعاء مناسب نضيف قليل من الزيت ونضيف البصل ونقلب لمدة دقيقة

ثم نضيف اللحم ونقلب لمدة 3 دقائق حتى يتغير لون اللحم

ثم نضيف قطع الطماطم والثوم والبقدونس والملح والتوابل ونتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة

ثم نقوم بتقطيع الخبز وقليه في زيت ساخن

ثم نصفيه جيدا ونتركه جانبا

ثم نقلي الباذنجان ونصفيه جيدا من الزيت

ثم نضيف الباذنجان إلى خليط اللحم المفروم، ونقلب حتى يمتزج الباذنجان باللحم

طريقة تحضيرالصوص الأبيض
نخلط الزبادي مع الطحينة والثوم وعصير الليمون والملح ونقلب جيدا

نحضر طبق تقديم نضع الخبز أولاً

ثم نسكب عليه خليط اللحم بالباذنجان ونوزعه بشكل مرتب

ثم نضع الصوص الأبيض ونزينه بالبقدونس المفروم والصنوبر المحمص

أيضا هي من الأكلات التي يمكن أن تقدم في العزائم مع أطباق أخري، يمكن أن تقدم كطبق بمفرده، يمكن تناول بعض العصائر على حسب الرغبة

المصدر: youm7

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