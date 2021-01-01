للمحافظة عليه .. طرق تنظيف الجاكيت الجلد بخطوات سهلة



طرق تنظيف الجاكيت الجلد طرق تنظيف الجاكيت الجلد

تعتبر الجواكيت الجلدية من قطع الملابس الشتوية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث تساعدهم في الحصول على إطلالة أنيقة وفى نفس الوقت تتوافق مع قطع ملابس أخرى، ولكن قد تلطخ ببقع طلاء أو أي شيء آخر، وفى هذه الحالة قد يستخدم البعض طرق خاطئة لتنظيفها تتسبب في إتلافها، ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير، طرق تنظيف الجاكيت الجلد، وفقًا لما ذكره موقع "hgtv".



طرق تنظيف الجاكيت الجلد

لا ينصح بتنظيف الجاكيت الجلد في الغسالة، أو استخدام منظفات تحتوي على الأمونيا أو المبيض حيث يمكن أن تتلف السطح الخارجي وتتسبب في جفاف الجلد بشكل مفرط أو حتى تشققه، كما لا يفضل استخدام الكثير من الماء أيضًا لأنه قد يتسبب في تلطيخ الجلد، لذلك ينصح بالأتى:



الماء الدافى وصابون الصحون

يجب خلط محلولًا من الماء الدافئ وصابون الصحون، و يمكنك أيضًا عمل محلول تنظيف مكون من جزء من الخل و جزء من الماء، ثم غمس قطعة قماش ناعمة في المحلول وعصرها ومسح الجاكيت، واستخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة ثانية لمسح محلول التنظيف، وتجفيف الجاكيت بمنشفة.

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إزالة البقعيمكن إضافة معجون الأسنان وفركه برفق بقطعة قماش ناعمة حتى تزول البقعة، ولكن لا يفضل فرك الجلد بالأصبع، حتى لا يخدش أو يتغير لونه، ويفضل مسح معجون الأسنان بقطعة قماش نظيفة ومبللة.إزالة طلاء الأظافروللتخلص من بقع الحبر والجروح يفضل تجفيف المنطقة بقطعة قطن مغموسة في مزيل طلاء الأظافر، مع تجنب فرك البقعة حتى لا ينتشر الحبر، مع المسح برفق حتى تختفي البقعة، مع مسح البقعة بقطعة قماش مبللة ونظيفة وتجفيفها بمنشفة.إزالة بقع الزيتولإزالة بقع الزيت أو الشحوم يفضل رش صودا الخبز أو نشا الذرة على البقعة، وفركها برفق بقطعة قماش مبللة، وتركها لبضع ساعات أو بين عشية وضحاها، حتى تمتص البقعة الصودا أو النشا، ثم مسح المسحوق بقطعة قماش ناعمة وتجففيها بمنشفة ناعمة.تنظيف العفنيمكن تنظيف العفن من الجاكيت الجلد، من خلال خلط مقدارًا من الكحول المحمر مع كمية من الماء، وتبليل قطعة قماش بمحلول الكحول ومسح العفن لتنظيفه، ويمكن تنظيف العفن مرة أخرى بقطعة قماش مبللة أخرى.