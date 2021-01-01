للمحافظة عليه .. طرق تنظيف الجاكيت الجلد بخطوات سهلة

تعتبر الجواكيت الجلدية من قطع الملابس الشتوية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث تساعدهم في الحصول على إطلالة أنيقة وفى نفس الوقت تتوافق مع قطع ملابس أخرى، ولكن قد تلطخ ببقع طلاء أو أي شيء آخر، وفى هذه الحالة قد يستخدم البعض طرق خاطئة لتنظيفها تتسبب في إتلافها، ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير، طرق تنظيف الجاكيت الجلد، وفقًا لما ذكره موقع "hgtv".
طرق تنظيف الجاكيت الجلد
لا ينصح بتنظيف الجاكيت الجلد في الغسالة، أو استخدام منظفات تحتوي على الأمونيا أو المبيض حيث يمكن أن تتلف السطح الخارجي وتتسبب في جفاف الجلد بشكل مفرط أو حتى تشققه، كما لا يفضل استخدام الكثير من الماء أيضًا لأنه قد يتسبب في تلطيخ الجلد، لذلك ينصح بالأتى:
الماء الدافى وصابون الصحون
يجب خلط محلولًا من الماء الدافئ وصابون الصحون، و يمكنك أيضًا عمل محلول تنظيف مكون من جزء من الخل و جزء من الماء، ثم غمس قطعة قماش ناعمة في المحلول وعصرها ومسح الجاكيت، واستخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة ثانية لمسح محلول التنظيف، وتجفيف الجاكيت بمنشفة.
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