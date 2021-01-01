للفتيات .. علامات تدل على أن الصداقة قلبت حب



علامات تدل على أن الصداقة قلبت حب علامات تدل على أن الصداقة قلبت حب

كل شخص فينا لديه الصديق المقرب الذى يأخذ رأيه فى معظم الأشياء، سواء فى عمل جديد أو مشكلة يمر بها أو حتى علاقة عاطفية جديدة يدخل فيها، ما يمنح الشخص الثقة والارتياح لوجود صديق يسمعه دون تذمر وبصدر رحب، فى بعض الأوقات قد يقع صديقك المقرب من الجنس الآخر فى حبك دون أن يبوح بمشاعره الفياضة، حتى لا يكون فى حساسية فى التعامل، ولكن يوجد بعض العلامات التى توضح بسهولة أن الصيق المقرب واقع فى حبك، وفقًا لموقع"insider".



البحث عنك فى مواقف جماعية

وأنتِ جالسة مع مجموعة من الأصدقاء، تلاحظي أن صديقك المقرب يميل إلى الوقوف بقربك ويتطلع إليك، ويحب الجلوس بجوارك مما يشعره بالراحة والسكينة، وحتى إذا كنت تتحدثين مع أى شخص أخر تجديه منتبها لك، ويقترب ليشاركك الحديث طوال الوقت.



يحب ما تحبي

فى كثير من الأحيان أهتمام الصديق المقرب بالهوايات التى تحبيها والمهارات التى تبديها، فهى علامة واضحة جداَ أنه يحمل بداخله أكثر من مجرد الصداقة، وأن صديقك المقرب يهتم بشكل حقيقى بك، ويكون شغوف وهو يستمع إليك بكل جوارحه، ويتذكر كل شئ قلتيه عن نفسك.

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المزاح عن كونك مرتبطة بهقد يحدث فى بعض الأحيان أن يمزح الأصدقاء عن أشياء ويطلقون النكات، ولكن عليك الأنتباه فقد يمرح الأصدقاء المشتركين عنك وعن صديقك المقرب بأن ما بينكما قد يكون أكثر من صداقة، فقد يرون شئ أنت لا تريه عن صديقك ذلك، وقد يطلق صديقك نفسه بعض المزاح بشكل إيجابى عن تكوين علاقة عاطفية معك، فربما لا يمزح ويتحدث بصدق، فبعض الأشخاص بدل من التصريح بمشاعرهم الحقيقة قد يتحدثون بها عن طريق المزاح،بدل من التصريح المباشر.يتجنب التحدث عن الاهتمامات الرومانسية لكقد يصادف عندما تتحدثي مع صديقك المقرب عن شخص أنت مهتمة به أو تشعري بالإعجاب تجاهه، تجديه غير مهتم بالحديث عن هذا الأمر ولا يتطرق له مطلقاَ، قد يكون يغار و لا يريد أن يراك مع أحد أخر، وإذا أخبرك صديقك المقرب عن علاقاته السابقة، فقد يعنى هذا أنه يحاول أن يقيس رد الفعل تجاهه، هل تشعرين بمشاعر الغيرة عند سماع ذلك أم لا.جاهز لتقديم يد المساعدة لكقد تحتاجين للمساعدة فى مواقف معينة ومختلفة، ولكن إذا وجدت صديقك المقرب يقف بجوارك فى كل تلك المواقف ويمد يد المساعدة لك دائماَ هذا له معنى واضح أن يهتم كثيراَ، ويريد أن تعتمدي عليه متى احتجته، أياَ كان السبب.سواء تعطلت سيارتك أو ضاع أى شئ منك تجديه معك بلا تردد.