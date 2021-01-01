مواصفات وتصميم وأسعار ساعة Garmin Vivomove Trend

قام المسرب الشهير Roland Quandt بتسريب تفاصيل حول Vivomove Trend، وهي ساعة ذكية هجينة ستكون متاحة بألوان متعددة.
ويصل التسرب بعد أيام قليلة من نشر منصة ترخيص FCC لوثائق حول Forerunner 265. وبينما أصدرت FCC تفاصيل فنية حول Forerunner 265، قدمت Quandt صور عالية الدقة ومواصفات والسعر الأوروبي للساعة.
وكما تظهر الصور المسربة، قامت Garmin بتضمين شاشات صغيرة أعلى وتحت اليدين لعرض مقاييس مثل جودة النوم ومعدل ضربات القلب. ويجب أن تساعد هذه الشاشات البسيطة ساعة Vivomove Trend في تحقيق أوقات تشغيل أطول للبطارية مقارنة بالساعات الذكية العادية، مع فترة تصل إلى 5 أيام في الاستخدام العادي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!