مواصفات وتصميم وأسعار ساعة Garmin Vivomove Trend



ساعة Garmin Vivomove Trend ساعة Garmin Vivomove Trend

قام المسرب الشهير Roland Quandt بتسريب تفاصيل حول Vivomove Trend، وهي ساعة ذكية هجينة ستكون متاحة بألوان متعددة.



ويصل التسرب بعد أيام قليلة من نشر منصة ترخيص FCC لوثائق حول Forerunner 265. وبينما أصدرت FCC تفاصيل فنية حول Forerunner 265، قدمت Quandt صور عالية الدقة ومواصفات والسعر الأوروبي للساعة.



وكما تظهر الصور المسربة، قامت Garmin بتضمين شاشات صغيرة أعلى وتحت اليدين لعرض مقاييس مثل جودة النوم ومعدل ضربات القلب. ويجب أن تساعد هذه الشاشات البسيطة ساعة Vivomove Trend في تحقيق أوقات تشغيل أطول للبطارية مقارنة بالساعات الذكية العادية، مع فترة تصل إلى 5 أيام في الاستخدام العادي.

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وعلاوةً على ذلك، سيتم إطلاق Vivomove Trend بشريحة NFC لـ Garmin Pay مع ميزة مقاومة الماء 5 ATM. وسيكون مستشعر SpO2 موجود أيضًا، وكذلك جهاز تتبع معدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع العالمي وجيروسكوب، من بين أجهزة استشعار أخرى.حاليًا، من المتوقع أن تقدم Garmin Vivomove Trend باللون الأسود والذهبي والوردي. وتضيف Quandt أن ساعة Vivomove Trend ستكون قادرة أيضًا على إعادة الشحن على منصات الشحن اللاسلكية Qi، وإن كان ذلك دون تقديم تفاصيل دقيقة حول التوافق وشحن القوة الكهربائية.لسوء الحظ، لم يتم الكشف عن تاريخ الإطلاق، لكن Quandt تؤكد أنه لن يكون هناك سوى طراز 40 ملم يباع مقابل ما يزيد عن 300 يورو.