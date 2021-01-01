طرق لاستخدام التقنيات الحديثة للتحكم في الألم المزمن

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لحادث أو إصابة أو مرض معين. وبغض النظر عن السبب، فإن الألم المزمن يستنزف طاقة المصاب، ويمنعه من الانخراط بشكل كامل في الحياة الاجتماعية، ويقلل إنتاجيته في العمل، ويؤثر سلبًا على نومه.



وللتحكم في الألم المزمن لابد من البحث عن أحدث التقنيات لاستخدامها في إراحة المريض وتخفيف آلامه. وبالفعل أظهرت بعض التقنيات الحديثة كالواقع الافتراضي وتطبيقات الهاتف دورًا جيدًا في التحكم بالآلام المزمنة، وفيما يأتي سنوضح كيفية استخدام تلك التقنيات لهذا الغرض:



1- استخدام الواقع الافتراضي للتحكم في الألم المزمن:

أحدثت تقنية الواقع الافتراضي فرقًا واضحًا في تطور العديد من المجالات ومنها: مجال الرعاية الصحية، حيث تُستخدم هذه التقنية لتقليل التوتر، وتثقيف المرضى، وتقديم التشخيصات الطبية، والتدريب الطبي، والتدريب على الجراحة الآلية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى التحكم بالألم المزمن.

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وقد طورت شركة (Karuna Labs) برنامجًا مدته 12 أسبوعًا حول إدارة الألم المزمن يُعرض باستخدام نظارات الواقع الافتراضي Oculus Quest VR و HTC Vive وتطبيق Karuna.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:ويتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات المعرفية والجسدية التي تساعد في تخفيف الألم الحركي، والتي يمكن للمرضى أداؤها في منازلهم.استخدمت شركة أُخرى تقنية الواقع الافتراضي للتحكم في الألم المزمن هي شركة Neon، التي أنشأت تطبيقًا يُدعى (BreatheVR) الذي يعمل مع نظارات Gear VR و Oculus Go، ويهدف للتدريب على كيفية التنفس بعمق، وذلك من خلال الانغماس في بيئة افتراضية تستجيب لمدى عمق التنفس للمستخدم.وعند التقدم في التدريبات داخل التطبيق، يحصل المُستخدم على مكافأة بصرية تتمثل في التغيرات الجيدة في البيئة الافتراضية والتي تشجع على الوصول إلى حالة أعمق من الاسترخاء والتنفس العميق.كما يساعد تطبيق BreatheVR أو التطبيقات العديدة الأخرى المتخصصة في التدريب على التأمل والتنفس العميق باستخدام الواقع الافتراضي أي شخص في تخفيف القلق والتوتر وليس المصابين بألم مزمن فحسب.2- استخدام تقنية التحوير الضوئي:يُعد (التحوير الضوئي) Photobiomodulation – الذي يُعرف اختصارًا باسم (PBM) – أحد أشكال العلاج بالليزر المنخفض المستوى الذي يستخدم الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة (near-infrared light) لعلاج بعض الأمراض والإصابات.وقد أشارت دراسة نُشرت في مجلة (Photomedicine and Laser Surgery) إلى أن علاجات التحوير الضوئي يمكن أن تُخفف الألم المزمن لعدة أمراض مثل: (المياه الزرقاء في العين) Glaucoma، والزهايمر، ومرض باركنسون. وسيكون ذلك بتكلفة أقل بكثير من الطرق الأخرى المُستخدمة حاليًا لتخفيف الألم المزمن.يُستخدم العلاج بتقنية PBM في الوقت الحالي لتقليل الالتهاب، وعلاج الآلام الحادة والمزمنة، ويتم هذا النوع من العلاجات في أسرّة مغلقة يوضع فيها المريض ويتعرض إلى أشعة ليزر منخفضة المستوى لتحفيز الجسم على شفاء نفسه.من ناحيةٍ أخرى، صُممت بعض الأجهزة المحمولة للعلاج بتقنية PBM، مثل: جهاز Thor، لاستهداف أجزاء معينة من الجسم بأشعة الليزر المنخفض المستوى.3- استخدام تطبيقات الهاتف للتحكم بالألم المزمن:قد يكون علاج الألم المزمن مُكلفًا ماديًا، فقد تُكلّف جلسات العلاج بتقنية التحوير الضوئي في العيادات المتخصصة ما يصل إلى 100 دولار لكل جلسة. نتيجةً لذلك، أُنشأت تطبيقات غير مكلفة وسهلة الاستخدام لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن على التحكم بالأعراض التي تظهر عليهم. ومن الأمثلة على تلك التطبيقات ما يلي:تطبيق Pathways Pain Relief:هو تطبيق يساعد المرضى في التحكم بالألم المزمن باستخدام تقنيات آمنة وفعالة. وتتضمن تلك التقنيات تمارين حركية لتخفيف الآلام، وتمارين يوجا وتأمل، وتمارين علاج طبيعي، وبرامج تمارين أخرى.هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.يهدف تطبيق Wave إلى مساعدة المرضى في تتبع الأعراض التي تظهر عليهم، والأدوية المُتناولة، وساعات النوم والأمور الأخرى المتعلقة بالألم المزمن الذي يعانون منه.كما يعتمد تطبيق Wave في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تولّد مؤشرات توضح العلاقة بين الأنشطة التي يمارسها المريض ومدى تأثيرها في صحته الجسدية والعقلية. وهذا يساعدهم في اكتشاف ما يؤثر في مزاجهم. ويُمكّنهم ذلك من التحكم بشكل أفضل في الأعراض التي يعانون منها، ومساعدتهم في اكتشاف أسباب أو محفزات جديدة للألم، والعمل بفاعلية أكبر مع الأطباء أو فريق الرعاية الصحية.هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، لكنه يتطلب الاشتراك للوصول إلى جميع ميزاته.التكنولوجيا للتحكم بالألم المزمنتطبيق آخر للمساعدة في إدارة الألم المزمن هو تطبيق (Curable) الذي طُوّر بالتشاور مع أطباء مُعتَمدين، وعلماء نفس، ومعالجين فيزيائيين، وعلماء أعصاب.يُتيح هذا التطبيق للمرضى الدردشة مع مدرب افتراضي، لتصميم برنامجًا تدريبًا خاصًا اعتمادًا على الأعراض والتفضيلات الخاصة بالمريض. وسيتعرف المريض على أحدث العلوم المتعلقة بالتحكم في الألم المزمن من خلال دروس قصيرة مسموعة، وكذلك تطبيق ما تعلمه باستخدام أكثر من 100 تمرين مدعوم علميًا للتخفيف من الألم المزمن.هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.