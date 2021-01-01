موبايل سامسونج A14 بـ 6000 جنيه.للطبقة المتوسطة..

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية لإطلاق بعض الهواتف الذكية مثل سلسلة Galaxy S23 ، و Galaxy A54 و Galaxy A34 . كما كشفت الشركة عن هاتف سامسونج Galaxy A14.
يتوفر الهاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 يمكنك شراء واحدة عبر الإنترنت ، وسوف تكلفك 199.99 دولارًا أي ما يعادل 6000 جنيه مصري.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14
ينطلق هاتف Galaxy A14، بشاشة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، وبدقة 1080 × 2408 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية.
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