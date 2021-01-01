موبايل سامسونج A14 بـ 6000 جنيه.للطبقة المتوسطة..



سامسونج A14 سامسونج A14

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية لإطلاق بعض الهواتف الذكية مثل سلسلة Galaxy S23 ، و Galaxy A54 و Galaxy A34 . كما كشفت الشركة عن هاتف سامسونج Galaxy A14.



يتوفر الهاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 يمكنك شراء واحدة عبر الإنترنت ، وسوف تكلفك 199.99 دولارًا أي ما يعادل 6000 جنيه مصري.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14



ينطلق هاتف Galaxy A14، بشاشة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، وبدقة 1080 × 2408 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية.

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ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A14، كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 700، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت قابلة للزيادة عبر microSD حتى 1 تيرابايت.يحتوى هاتف سامسونج Galaxy A14، على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.يأتي هاتف سامسونج Galaxy A14، بواجهة مستخدم One UI 5.0، مع نظام التشغيل Android 13.