تكشف صور تشويقية عن تصميم هاتف Poco X5 Pro القادم من شاومي



Poco X5 Pro Poco X5 Pro

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Poco X5 Pro قريباً، ولقد رصدت صور تشويقية توضح تصميم الهاتف قبل الإعلان المرتقب.



أطلقت شركة شاومي هاتف Poco X4 Pro 5G للأسواق بشكل رسمي في الربع الأول من 2022، ولقد بدأت التسريبات مؤخراً في الكشف عن بعض تفاصيل مواصفات الإصدار الجديد Poco X5 Pro الذي أعتمد في عدد من الجهات بالفعل إستعداداً للإعلان الرسمي.



ولقد رصد Poco X5 Pro في صور تشويقية شاركها “Mukul Sharma” والتي نشرت عبر Poco في Flipkart، حيث تؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

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أيضاً تؤكد صور حية بظلال على تفاصيل التصميم الرئيسية والتي تتضمن مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية في الجزء العلوي من هاتف Poco X5 Pro، بينما يتم ترتيب المستشعرات بشكل مثلث.كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Poco X5 Pro يأتي بملامح تصميم هواتف شاومي Redmi Note 12 Pro التي انطلقت مؤخراً في السوق الصيني.وتؤكد الصور على أن هاتف Poco X5 Pro يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 778G، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.