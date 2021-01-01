تكشف صور تشويقية عن تصميم هاتف Poco X5 Pro القادم من شاومي

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Poco X5 Pro قريباً، ولقد رصدت صور تشويقية توضح تصميم الهاتف قبل الإعلان المرتقب.
أطلقت شركة شاومي هاتف Poco X4 Pro 5G للأسواق بشكل رسمي في الربع الأول من 2022، ولقد بدأت التسريبات مؤخراً في الكشف عن بعض تفاصيل مواصفات الإصدار الجديد Poco X5 Pro الذي أعتمد في عدد من الجهات بالفعل إستعداداً للإعلان الرسمي.
ولقد رصد Poco X5 Pro في صور تشويقية شاركها “Mukul Sharma” والتي نشرت عبر Poco في Flipkart، حيث تؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!