تدعم شاومي سلسلة Xiaomi 14 بترقية جديدة في تقنية الشحن السريع



Xiaomi 14 Xiaomi 14

بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الشركة المميزة والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Xiaomi 14، على أن تأتي السلسلة الجديدة بترقية في تقنية الشحن السريع.



انطلقت سلسلة Xiaomi 13 بتقنية الشحن السريع بقدرة 67 W، وهي قدرة الشحن ذاتها المقدمة للإصدارات السابقة، بينما إقتصرت الترقية في تقنية الشحن السريع على إصدار Xiaomi 13 Pro الذي جاء بقدرة شحن 120 W.



ويؤكد تقرير جديد على أن شاومي تستعد للكشف عن تقنية جديدة للشحن السريع والتي تنطلق في 2024.

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بينما كشفت تسريبات جاءت من “Digital Chat Station” عن قائمة بأحدث تقنية الشحن المرتقبة والتي تتضمن تقنية جديدة لشركة شاومي تعرف ب”MDY-14-EC”.وتختلف معايير الطاقة في التقنية الجديدة عن التقنية المستخدمة في الوقت الراهن مع سلسلة Xiaomi 13، حيث تدعم التقنية الجديدة معايير 20 فولت / 4.5 أمبير، أي بسرعة شحن تصل إلى 90W.ومن المتوقع أن تقدم هذه القدرة في الشحن للإصدار الرئيسي من سلسلة Xiaomi 14 القادمة من العملاق الصيني، ومن المتوقع أيضاً أن يتم الكشف عن الجيل الجديد من هواتف شاومي المميزة لاحقاً هذا العام.