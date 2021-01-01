تدعم شاومي سلسلة Xiaomi 14 بترقية جديدة في تقنية الشحن السريع

بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الشركة المميزة والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Xiaomi 14، على أن تأتي السلسلة الجديدة بترقية في تقنية الشحن السريع.
انطلقت سلسلة Xiaomi 13 بتقنية الشحن السريع بقدرة 67 W، وهي قدرة الشحن ذاتها المقدمة للإصدارات السابقة، بينما إقتصرت الترقية في تقنية الشحن السريع على إصدار Xiaomi 13 Pro الذي جاء بقدرة شحن 120 W.
ويؤكد تقرير جديد على أن شاومي تستعد للكشف عن تقنية جديدة للشحن السريع والتي تنطلق في 2024.
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